Известный комик рассказал, что решил жениться на своей избраннице, с которой встречается два года.

Популярный комик и блогер Андрей Рыбак, который принимал участие в шоу "Холостячка" и боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной, объявил, что женится. Избранницей артиста стала девушка по имени Алина. Перед тем, как актриса выгнала комика с реалити-шоу, он признался Ксении, что пообещал одной девушке не влюбляться на проекте, и это была именно Алина.

Теперь Андрей на шоу "Як ти з Григорієм Решетником" признался, что они с Алиной решили пожениться. Даже назвали примерную дату свадьбы – в августе.

"Во-первых, мы завели кота, а во-вторых, решили пожениться!" - заявил Андрей.

Алина призналась, что еще до начала полномасштабной войны намекала своему возлюбленному на свадьбу. Но он решился ей сделать предложение только тогда, когда она уехала за границу из-за вторжения РФ.

"Свадьба – 20 августа, между Днем Независимости и моим днем рождения, у меня 9 августа... Единственные разногласия у нас – в масштабе празднования. Алина хочет расписаться и семейный ужин в ресторане. А я хочу, наоборот, добавить к этому свадебной атрибутики", - рассказал Рыбак.

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