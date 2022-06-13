Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях звернулася до шанувальників в Instagram і розповіла, що нарешті повертається додому. Нагадаємо, раніше Анна отримала право прославити Україну на конкурсі "Міс Світу", але не змогла пройти у фінал.

Як і багато українців, Неплях виїхала за кордон і звідти намагалася допомогти Україні. Міс Україна Всесвіт зізналася, що дуже емоційно переживала від'їзд.

"За ці 3 місяці я змінила 8 країн, була в абсолютно різних умовах, але яким би не був шлях, найкраще, що може бути - повернутися додому, а дім - це там, де Україна 🇺 🇦 ❤️» - висловилася Ганна.

У мережі відповіли:

"Welcome home💛 💙; нарешті♥️; ласкаво просимо додому ❤️; вдома найкраще ❤ ️ лучше; а я ще думала, що у мене багато валіз; Я не одна така)); будинок-там де душа спокійна; молодець що повернулася і знайшла сили😍; а навіщо по 8 країнам жити?; Огоо добре живете на вісім країн😉"»

Раніше на своїй сторінці в Instagram "Міс Україна Всесвіт 2021" розмістила пост і серію сторім, присвячених зайвій вазі на тлі переживань.

"З 24.02 мій світ підірваний, як і почуття безпеки і довіри до світу. Хтось сильно схуд від стресу, хтось потім знову набрав, а хтось з того самого дня, як і я, шукав розраду і безпеку в їжі, підсвідомим бажанням відгородитися від зовнішнього світу, набравши вагу. Жировий прошарок виступає в ролі своєрідного захисного панцира – чим вона товща, тим в більшій безпеці відчуває себе людина", — поділилася модель.

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