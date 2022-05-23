На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відео зі студії звукозапису. Нову пісню, присвячену російсько-українській війні, для Камалії написала дівчина з Харкова. Робота в студії далася співачці непросто, бо вона не могла стримати емоції й плакала. Судячи з геолокації, зараз Камалія перебуває в Нікосії, столиці Кіпру.

"Сьогодні записала нову пісню «Війна». Для мене це була дуже тяжка робота в емоційному плані. Багато разів зупинялася і не могла далі співати через душевну біль та сльози. Цю пісню для мене написала дуже талановита дівчина з Харкова, Офліян Катерина", — поділилася артистка.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"Боже, як болить";

"Маленький сюжет, а вже море сліз!";

"Гарна пісня! Запишіть вже щось оптимістичне! Для Перемоги!";

"Клас.Чекаємо всю версію❤️";

"дякую Камалія!!! Ви найкраща";

"Дякую, моя квіточка! Коли на тебе дивися жити хочеться".