Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях обратилась к поклонникам в Инстаграм и рассказала, что наконец-то возвращается домой. Напомним, ранее Анна получила право прославить Украину на конкурсе "Мисс мира", но не смогла пройти в финал.

Как и многие украинки, Неплях выехала за границу и оттуда пыталась помочь Украине. Мисс Украина Вселенная призналась, что очень эмоционально переживала отъезд.

«За эти 3 месяца я сменила 8 стран, была в абсолютно разных условиях, но каким бы не был путь, самое лучшее, что может быть - вернуться домой, а дом - это там, где Украина🇺🇦❤️» - высказалась Анна.

В сети ответили:

«Welcome home 💛💙; наконец-то️♥️; Добро пожаловать домой ❤️; дома лучше всего ❤️🇺🇦; а я еще думала, что у меня много чемоданов; я не одна такая)); Дом - там где душа спокойна; Молодец что вернулась и нашла силы😍; а зачем по 8 странам жить?; Огоо хорошо живёте на восемь стран😉».

Ранее на своей странице в Instagram "Мисс Украина Вселенная 2021" разместила пост и серию сторим, посвященных лишнему весу на фоне переживаний.

"С 24.02 мой мир подорван, как и чувство безопасности и доверия к миру. Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом опять набрал, а кто-то с того самого дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием оградиться от внешнего мира, набрав вес. Жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря – чем она толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек", — поделилась модель.

Напомним, безработная Леся Никитюк занялась новым делом, предлагая свои услуги.

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