Відома модель поділилася кадрами своїх пригод за кордоном і розповіла, як за три місяці пожила у восьми країнах.

Популярна українська модель Анна Неплях, яка отримала титул "Міс Україна-Всесвіт", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня виклала у своєму мікроблозі незвичайні кадри повернення додому до Києва, після трьох місяців життя за кордоном.

Як виявилося, за три місяці мандрів Анна встигла пожити у восьми країнах світу, і в різних умовах. І фотографії, які вона виклала в Мережу, це підтверджують. На них видно не тільки купу валіз і перетин українського кордону, а й поїдання фаст-фуду і ночівлю в аеропортах.

У підписі до публікації Неплях написала: "За ці 3 місяці я змінила 8 країн, була в абсолютно різних умовах, але яким би не був шлях, найкраще, що може бути – повернутися додому, а дім – це там, де Україна".

Шанувальники тут же почали коментувати новий пост Анни: "Ласкаво просимо додому", "Дім – там, де душа спокійна. Молодець, що повернулася і знайшла сили", "З поверненням", "З приїздом, мила", "Вдома найкраще".

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