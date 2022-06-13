Популярная украинская модель Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в своем микроблоге необычные кадры возвращения домой в Киев, после трех месяцев жизни за границей.
Как оказалось, за три месяца странствий Анна успела пожить в восьми странах мира, и в разных условиях. И фотографии, которые она выложила в сеть, это подтверждают. На них видно не только кучу чемоданов и пересечение украинской границы, но и поедание фаст-фуда и ночевку в аэропортах.
В подписи к публикации Неплях написала: "За эти 3 месяца я сменила 8 стран, была в абсолютно разных условиях, но каким бы не был путь, самое лучшее, что может быть – вернуться домой, а дом – это там, где Украина".
Поклонники тут же принялись комментировать новый пост Анны: "Добро пожаловать домой", "Дом – там, где душа спокойна. Молодец, что вернулась и нашла силы", "С возвращением", "С приездом, милая", "Дома лучше всего".
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Крутоголов из "Дизель шоу" разоткровенничался об россиянах Писаренко и Никишине: "Никогда у них не было..."
"Хочет спетлять от путина": в МВД ответили на планы Лукашенко воевать за Западную Украину
"Какие красивые девочки": Никитюк в честь праздника показала себя и маму-красотку в вышиванке
Солистка KAZKA Зарицкая впечатлила образом в платье с вырезом в Барселоне: эффектное фото
Напомним, "Это вам не Монатик, Потап, Винник": Даниэль Салем показал, как проходят его будни на фронте.
Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина рассказала, что сейчас происходит в их семье: "Не позволяет уйти на моральное дно".
Также Politeka писала, что "Хочет расписаться и…": Рыбак из "Холостячки" женится на девушке, из-за которой Мишина его выгнала.