Известная модель поделилась кадрами своих приключений за границей и рассказала, как за три месяца пожила в восьми странах.

Популярная украинская модель Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в своем микроблоге необычные кадры возвращения домой в Киев, после трех месяцев жизни за границей.

Как оказалось, за три месяца странствий Анна успела пожить в восьми странах мира, и в разных условиях. И фотографии, которые она выложила в сеть, это подтверждают. На них видно не только кучу чемоданов и пересечение украинской границы, но и поедание фаст-фуда и ночевку в аэропортах.

В подписи к публикации Неплях написала: "За эти 3 месяца я сменила 8 стран, была в абсолютно разных условиях, но каким бы не был путь, самое лучшее, что может быть – вернуться домой, а дом – это там, где Украина".

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост Анны: "Добро пожаловать домой", "Дом – там, где душа спокойна. Молодец, что вернулась и нашла силы", "С возвращением", "С приездом, милая", "Дома лучше всего".

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