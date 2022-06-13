Популярна українська співака Тіна Кароль вже третій місяць подорожує країнами з балготворительными концертами і продовжує показувати в соціальних мережах кращі моменти з інтерв'ю. Шанувальники артистки також продовжують показувати образи зірки.

У дизайнерській сукні кольору металік з вирізами і розкішним відкритим декольте Тіна виступила на концерті, виконавши одну з улюблених композицій. Артистка зробила акцент на своїх формах і вибрала мінімум прикрас.

Також зірка звернула увагу і на свою фігуру, ще недавно їй писали, що вона поправилася. Артистка змінила образ досить вдало, приховавши будь-який недолік фігури.

Як можна помітити, своєму стилю артистка не зраджує і вибирає класичні вбрання з акцентом на пишні форми. У Білій дизайнерській сукні з глибоким декольте артистка здивувала квітучим виглядом.

У мережі очікувано відреагували і обговорили зовнішність Кароль, багатьох збентежив відкритий вид на форми артистки.

«😍Sexy Singer😍 💙💛; Класна❤️; Неймовірна😍❤️🔥; наша красуня, неймовірна; Поправилася😍; красуня, обожнюю її😍😍; ой, скоро груди випаде, так відкрито.... неможливо відвести очей, вона заворожує, притягує».

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