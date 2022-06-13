Популярная украинская певца Тина Кароль уже третий месяц путешествует по странам с балготворительными концертами и продолажет показывать в социальных сетях лучшие моменты из интервью. Поклонники артистки также продолжают показывать образы звезды.
В дизайнерском платье цвета металлик с вырезами и роскошным открытым декольте Тина выступила на концерте, исполнив одну из любимых композиций. Артистка сделала акцент на своих формах и выбрала минимум украшений.
Также звезда обратила внимание и на свою фигуру, еще недавно ей писали, что она поправилась. Артистка сменила образ довольно удачно, скрыв любой недостаток фигуры.
Как можно заметить, своему стилю артистка не изменяет и выбирает классические наряды с акцентом на пышные формы. В белом дизайнерском платье с глубоким декольте артистка изумила цветущим видом.
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В сети ожидаемо отреагировали и обсудили внешность Кароль, многих смутил открытый вид на формы артистки.
«😍Sexy Singer😍 💙💛; Классная❤️; Невероятная😍❤️🔥; наша красавица, невероятная; Поправилась😍; красотка, обожаю ее😍😍; ой, скоро грудь выпадет, так открыто.... невозможно отвести глаз, она завораживает, притягивает».
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