Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей до Франції, продовжує виступати на благодійних концертах. Артистка приділяє багато часу підготовки і зазначає, що поки не повертається додому.

Зараз Ольга виступає в більш скромних образах, щоб не привертати увагу фігурою. Найбільше акцент зірка змінила саме на виступ.

"Витримати це неможливо, ми ридали всі поруч. Оля Полякова, спасибі за чуйність, сердечність, підтримку! Це надзвичайно важливо відчувати присутність однодумців, коли ми так далеко від дому!"- поділилася одна з прихильниць враженнями після концерту.

Сама Полякова представила кадри в Instagram після виступу.

Також нещодавно артистка два тижні гастролювала в США, і тепер вирішила поділитися враженнями і фото своєму Instagram.

На кадрах можна побачити, що зустрічали українську суперблондинку в Америці дуже тепло. За словами Олі, на її концерти приходили не тільки українці, які живуть в США, але і багато американців, які таким чином вирішили підтримати Україну.