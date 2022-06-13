Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей во Францию, продолжает выступать на благотворительных концертах. Артистка уделяет много времени подготовки и отмечает, что пока не возвращается домой.
Сейчас Ольга выступает в более скромных образах, чтобы не привлекать внимание фигурой. Больше акцент звезда сменила именно на выступление.
«Выдержать это невозможно, мы рыдали все рядом. Оля Полякова, спасибо за чуткость, сердечность, поддержку! Это чрезвычайно важно чувствовать присутствие единомышленников, когда мы так далеко от дома!» - поделилась одна из поклонниц впечатлениями после концерта.
Сама Полякова представила кадры в Инстаграм после выступления.
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Также недавно артистка две недели гастролировала в США, и теперь решила поделиться впечатлениями и фото своем Instagram.
На кадрах можно увидеть, что встречали украинскую суперблондинку в Америке очень тепло. По словам Оли, на ее концерты приходили не только украинцы, которые живут в США, но и много американцев, которые таким образом решили поддержать Украину.
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