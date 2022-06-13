Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостяк" і "Холостячка", а тепер веде новий проект із зірками "Як ти?", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка зачарував публіку милим фото з дружиною Христиною, яке було зроблено минулого літа.

На фотографії щаслива сімейна пара відображена під час світського виходу, мабуть, в елітному ресторані. Для заходу Григорій надів темні штани з білою сорочкою і білосніжними кросами, а Христина вбралася в коротку чорну сукню, яку доповнила клатчем і стильними туфельками. Вони виглядають дуже гармонійно і мило посміхаються в камеру.

У підписі до публікації Решетник написав: "Mr & Mrs Reshetnik". А шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи пару компліментами: "Щастя є", "Чарівні", "Які ви красиві", "Бережіть один одного", "Ки дуже красива пара. Довгих років спільного життя", "Красиві і ніжні", "Красива дружина, на стилі Гриша!", "Ідеальні", "На обкладинку журналу".

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