Популярный украинский исполнитель, продюсер и шоумен Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верки Сердючки, на днях вместе со сценической "мамой" Инной Белоконь, лад концерт в киевском метро. А после концерта они с Инной устроили необычную фотосессию.

На новых снимках можно увидеть, что Андрей сильно похудел за последнее время. Он появился на фото в темном спортивном наряде с кепкой на голове и маской на лице. Белоконь тоже в черном – на ней короткое платье и очки с черной оправой, а волосы собраны в тугой пучок.

В подписи к публикации Данилко написал: "После концерта в метро "Майдан Незалежности". 10.06.22". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото Андрея с Инной, засыпая их комплиментами: "Вы так постройнели, супер выглядите", "Роскошные", "Андрей очень хороший", "Любимые мои", "Невероятные. Наши. Лучшие", "Красавчик", "Вы просто супер! Спасибо!", "Самые настоящие", "Спасибо за веру и борьбу за нашу Украину!", "Любим вас", "Как бы хотелось побывать снова на вашем концерте. Ходила, когда была дома в Херсоне. Эта энергия и эмоции, навсегда в сердце", "Пан Андрей так похудел", "Спасибо за концерт и эмоции", "Какие вы крутые".

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