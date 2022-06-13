Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка", а теперь ведет новый проект со звездами "Як ти?", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда очаровал публику милым фото с женой Кристиной, которое было сделано прошлым летом.

На фотографии счастливая семейная пара запечатлена во время светского выхода, видимо, в элитном ресторане. Для мероприятия Григорий надел темные брюки с белой рубашкой и белоснежными кроссами, а Кристина нарядилась в короткое черное платье, которое дополнила клатчем и стильными туфельками. Они выглядят очень гармонично и мило улыбаются в камеру.

В подписи к публикации Решетник написал: "Mr & Mrs Reshetnik". А поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая пару комплиментами: "Счастье есть", "Очаровательные", "Какие вы красивые", "Берегите друг друга", "Вы очень красивая пара. Долгих лет совместной жизни", "Красивые и нежные", "Красивая жена, на стиле Гриша!", "Идеальные", "На обложку журналу".

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