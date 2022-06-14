Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес почала розповідати в мережі про свої плани на майбутнє і підкреслила, що продовжить також давати концерти і займатися танцями. Не так давно 52-річна Лопес заявила, що допоможе багатьом жінкам з працевлаштуванням в рамках спеціального соціального проекту.

Також Лопес продовжує рекламувати власну лінійку косметики і розповідає, що так добре виглядати при малій кількості вільного часу допомагає саме вона і спорт. А на одному з концертів Дженніфер наочно продемонструвала переваги активного способу життя.

"Ти дійсно надихаєш всіх жінок; посилаю багато любові ♥️♥ ️ продовжуй танцювати, красуня ♥; Красива жінка 👏; красива робота ніг❤️; Дженіфер в Грузії; Абсолютно неймовірно!!! Так тримати красиво😊 😘 👽; ви дуже красиві і елегантні і у вас такі гарні очі, що вони схожі на два Діаманти 💎 💎 » - пишуть в мережі.

Також виконавиця знову відзначилася на зйомках щоу.

"Я смиренно і безмірно вдячна за партнерство з Grameen America, щоб прискорити досягнення мети з надання до 2030 року 14 мільярдів доларів змінює життя позичкового капіталу малозабезпеченим латиноамериканським підприємцям.

У цій спільноті так багато сили, і для мене важливо створити рівність, інклюзивність і можливості для жінок в бізнесі» - розповіла Лопес про останні цілі на життя.

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