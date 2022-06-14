Известная певица и актриса Дженнифер Лопес начала рассказывать в сети о своих планах на будущее и подчеркнула, что продолжит также давать концерты и заниматься танцами. Не так давно 52-летняя Лопес заявила, что поможет многим женщинам с трудоустройством в рамках специального социального проекта.

Также Лопес продолжает рекламировать собственную линейку косметики и рассказывает, что так хорошо выглядеть при малом количестве свободного времени помогает именно она и спорт. А на одном из концертов Дженнифер наглядно продемонстрировала преимущества активного образа жизни.

«Ты действительно вдохновляешь всех женщин ; посылаю много любви ♥️♥️продолжай танцевать, красавица ♥; Красивая женщина 👏; Красивая работа ног❤️; Дженифер в Грузии; Абсолютно невероятно!!! Так держать красиво 😊😘👽; вы очень красивы и элегантны и у вас такие красивые глаза, что они похожи на два бриллианта 💎💎» - пишут в сети.

Также исполнительница снова отличилась на съемках щоу.

«Я смиренно и безмерно благодарна за партнерство с Grameen America, чтобы ускорить достижение цели по предоставлению к 2030 году 14 миллиардов долларов изменяющего жизнь ссудного капитала малообеспеченным латиноамериканским предпринимателям.

В этом сообществе так много силы, и для меня важно создать равенство, инклюзивность и возможности для женщин в бизнесе» - рассказала Лопес о последних целях на жизнь.

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