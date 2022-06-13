Як повідомляє Politeka.net, телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" і кулінар Ектор Хіменес-Браво активно займається спортом і зараз також продовжує підтримувати форму. Кадрами з тренажерного залу він поділився у своєму Instagram.

На думку шеф-кухаря ранкова інтенсивне тренування є одним з найефективніших способів поліпшити настрій і самопочуття. Починає він з кардіо. Продовжує присідати з гирею, робить жими ногами, качає прес і віджимається від підлоги. Крім того, Ектор Хіменес-Браво не обходиться без тренажерів.

На ранкових тренуваннях Ектор Хіменес-Браво з'явився в блакитній майці і світлих шортах, а на руки він натягнув спортивні рукавички. При цьому складно не відзначити, що 50-річний шеф-кухар знаходиться в дійсно відмінній формі - прям місцевий Апполон.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.