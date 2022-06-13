Как сообщает Politeka.net, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается спортом и сейчас также продолжает поддерживать форму. Кадрами из тренажерного зала он поделился в своем Инстаграм.
По мнению шеф-повара утренняя интенсивная тренировка является одним из самых эффективных способов улучшить настроение и самочувствие. Начинает он с кардио. Продолжает приседать с гирей, делает жимы ногами, качает пресс и отжимается от пола. Кроме того, Эктор Хименес-Браво не обходится без тренажеров.
На утренних тренировках Эктор Хименес-Браво появился в голубой майке и светлых шортах, а на руки он натянул спортивные перчатки. При этом сложно не отметить, что 50-летний шеф-повар находится в действительно отличной форме - прям местный Апполон.
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Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.