Как сообщает Politeka.net, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается спортом и сейчас также продолжает поддерживать форму. Кадрами из тренажерного зала он поделился в своем Инстаграм.

По мнению шеф-повара утренняя интенсивная тренировка является одним из самых эффективных способов улучшить настроение и самочувствие. Начинает он с кардио. Продолжает приседать с гирей, делает жимы ногами, качает пресс и отжимается от пола. Кроме того, Эктор Хименес-Браво не обходится без тренажеров.

На утренних тренировках Эктор Хименес-Браво появился в голубой майке и светлых шортах, а на руки он натянул спортивные перчатки. При этом сложно не отметить, что 50-летний шеф-повар находится в действительно отличной форме - прям местный Апполон.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.