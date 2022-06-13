Популярна блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка разом з родиною залишилася в Україні під час війни, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, в той раз Даша разом з Микитою поділилися в соцмережі милими фото свого маленького сина Лева, якому виповнилося вже 11 місяців.

На фотографіях можна побачити малюка в різних ситуаціях, і одного, і з зірковими батьками. А вони дуже багато уваги приділяють своєму милому синочку. І судячи з усього, Лев дуже любить фотографуватися.

У підписі до публікації Квіткова написала: "11 місяців найчистішої, світлої і сильної любові до нашого сина. Най-най в квадраті. P. S. Чи можна вже починати зворотний відлік до року?".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото на сторінках Даші і Микити, засинаючи їх і Лева компліментами: "Солодка булочка", "Бажаємо здоров'я і Божих благословень", "Дуже хороша сім'я. Щастя і здоров'я синові і батькам, в мирній і квітучій Україні", "Який він милий", "Я його фанатка", "Ну це просто копія Даші", "Який він милий", "Красунчик! Поздоровляю!", "Фото з косметичкою на голові, тепер мої улюблені", "Який він солоденький! Поздоровляю!", "Час летить неймовірно швидко. Він такий солоденький".

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