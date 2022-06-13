Популярная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая вместе с семьей осталась в Украине во время войны, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в тот раз Даша вместе с Никитой поделились в соцсети милыми фото своего маленького сына Льва, которому исполнилось уже 11 месяцев.

На фотографиях можно увидеть малыша в разных ситуациях, и одного, и со звездными родителями. А они очень много внимания уделяют своему милому сыночку. И судя по всему, Лев очень любит фотографироваться.

В подписи к публикации Квиткова написала: "11 месяцев самой чистой, светлой и сильной любви к нашему сыну. Самое-самое в квадрате. P. S. Можно ли уже начинать обратный отсчет до года?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото на страницах Даши и Никиты, засыпая их и Льва комплиментами: "Сладкая булочка", "Желаем здоровья и Божьих благословений", "Очень хорошая семья. Счастья и здоровья сыну и родителям, в мирной и цветущей Украине", "Какой он милый", "Я его фанатка", "Ну это просто копия Даши", "Какой он милый", "Красавчик! Поздравляю!", "Фото с косметичкой на голове, теперь мои любимые", "Какой он сладенький! Поздравляю!", "Время летит невероятно быстро. Он такой сладенький".

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