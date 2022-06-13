Легендарний український артист Віктор Павлік, який взяв за дружину свою молоденьку асистентку Катерину Репяхову, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, Цього разу Віктор виклав у соцмережі чарівне фото з дружиною і маленьким сином, а в підписі до нього привітав кохану з її днем народження.

На сімейній фотографії Віктор з дружиною і сином Мішею відображені в красивій затишній кімнаті і всі позують в однакових вишуканих вишиванках. Іменинниця Катя в розкішній темно-зеленій сукні з красивою червоною вишивкою, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі її обличчі легкий макіяж. А Віктор і син Міша в таких ж по тону сорочках-вишиванках.

У підписі до публікації Павлік зворушливо привітав молоду дружину з днем народження: "Кохана, мамо, щиро вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення, багато років і мирного неба! Любимо тебе!".

Шанувальники тут же почали коментувати сімейне фото артиста, приєднуючись до привітань: "Всіх благ! Миру і перемоги", "З Днем народження!", "Вітаю", "Дуже-дуже красиві! Поздоровлення іменинниці!", "Вітаю з Днем народження Катюшу. Здоров'я, Божої милості і мирного неба. Ви прекрасні", "З днем народження, Катюша. Нехай всі мрії збудуться", "Катюша, З Днем народження! Нехай здійсняться всі мрії!", "З днем народження".

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