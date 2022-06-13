Легендарный украинский артист Виктор Павлик, который взял в жены свою молоденькую ассистентку Екатерину Репяхову, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Виктор выложил в соцсети очаровательное фото с женой и маленьким сыном, а в подписи к нему поздравил любимую с ее днем рождения.

На семейной фотографии Виктор с супругой и сыном Мишей запечатлены в красивой уютной комнате и все позируют в одинаковых изысканных вышиванках. Именинница Катя в роскошном темно-зеленом платье с красивой красной вышивкой, ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице ее лице легкий макияж. А Виктор и сын Миша в таких ж по тону рубашках-вышиванках.

В подписи к публикации Павлик трогательно поздравил молодую жену с днем рождения: "Любимая, мама, искренне поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, Божьего благословения, много лет и мирного неба! Любим тебя!".

Поклонники тут же принялись комментировать семейное фото артиста, присоединяясь к поздравлениям: "Всех благ! Мира и победы", "C Днем рождения!", "Поздравляю", "Очень-очень красивые! Поздравления имениннице!", "Поздравляю с Днем рождения Катюшу. Здоровья, Божьей милости и мирного неба. Вы прекрасны", "С днем ​​рождения, Катюша. Пусть все мечты сбудутся", "Катюша, с Днем рождения! Пусть исполнятся все мечты!", "С днем ​​рождения".

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