Відома телеведуча розповіла, що її проект з пошуку зниклих українців розширився і тепер буде його телеверсія.

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни вела програму "Світське життя", зараз зайнялася новим проектом "Знайти своїх". І якщо починалося все з телеграм-бота, то тепер телезірка розповіла в Instagram про розширення проекту – вона готує телеверсію.

У соцмережі Катя опублікувала миле фото в діловому стилі, а також показала відеоанонс першого випуску, який виходитиме в рамках Всеукраїнського телемарафону.

У підписі до публікації Осадча розповіла всі подробиці: "Знайти своїх" з сьогоднішнього дня в марафоні єдині новини! В 21:30 по понеділках. Телевізійний пошук надзвичайно важливий, оскільки має найбільше охоплення, ми віримо, що всі сім'ї об'єднаються. Кожен з вас може стати пошукачем, просто приєднайтесь до наших каналів @poshuk.znyklyh. А також дивіться нас у телемарафоні о 21:30. 110 днів протистояння і символічно, що саме стільки волонтерів працює з нами в пошуку. Я вдячна кожному, хто з нами. Вмикайте новини єдиного марафону о 21:30 і дивіться "Знайти своїх".

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