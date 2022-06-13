Известная телеведущая рассказала, что ее проект по поиску пропавших украинцев расширился и теперь будет его телеверсия.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны вела программу "Світське життя", сейчас занялась новым проектом "Знайти своїх". И если начиналось все с телеграмм-бота, то теперь телезвезда рассказала в Instagram о расширении проекта – она готовит телеверсию.

В соцсети Катя опубликовала милое фото в деловом стиле, а также показала видеоанонс первого выпуска, который будет выходить в рамках всеукраинского телемарафона.

В подписи к публикации Осадчая рассказала все подробности: "Знайти своїх" с сегодняшнего дня в Марафоне Единые новости! В 21:30 по понедельникам. Телевизионный поиск чрезвычайно важен, поскольку имеет наибольший охват, мы верим, что все семьи объединятся. Каждый из вас может стать поисковиком, просто присоединитесь к нашим каналам @poshuk.znyklyh. А также смотрите нас в телемарафоне в 21:30. 110 дней противостояния и символично, что именно столько волонтеров работает с нами в поиске. Я благодарна каждому, кто с нами. Включайте новости Единого марафона в 21:30 и смотрите "Знайти своїх".

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