Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома українська співачка. Дівчина прославилася завдяки участі на проекті "Голос країни", де у неї був тренером Святослав Вакарчук. Після проекту артист деякий час продюсував молоде обдарування. Зараз співачка продовжує працювати над новими піснями, але і не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина здалася в червоному топіку і джинсовому міні. Зірка стояла на вузенькому балконі, позуючи над вуличкою. Співачка ефектно вигнулась, позуючи для фотографа.

"Красиво розташувалися в Парижі", - написала Христина в своєму новому сторіс, яке розмістила в своєму блозі.

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