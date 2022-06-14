Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - успішний український артист. Зірка нещодавно розійшлося з Надею Дорофєєвою, з якою з 2015 був в офіційних відносинах, а до цього пара ще чотири роки зустрічалася.
Цікаво, що цей же час розійшлися і Михайло і Даша Кацуріни, відомі українські ресторатори. Тому чуток чекати про нові романи Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса не довелося, адже Володимиру приписують стосунки з Дашею, а Наді з Михайлом. Цікаво, що подружжя Кацуріних, Дантес і Дорофєєва були хорошими друзями довгий час.
А тепер Володимир показав, як проводжає Дашу на вокзалі. Дівчина притулила руку до скла і Дантес потягнувся своєю до її. Після Дантес опублікував ще одне фото Кацуріної, де вона шле йому поцілунок.
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