Співак Володимир Дантес, який нещодавно розлучився з Надею Дорофєєвою, засвітився з Дашею Кацуріною, з якою йому приписують роман, на вокзалі.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - успішний український артист. Зірка нещодавно розійшлося з Надею Дорофєєвою, з якою з 2015 був в офіційних відносинах, а до цього пара ще чотири роки зустрічалася.

Цікаво, що цей же час розійшлися і Михайло і Даша Кацуріни, відомі українські ресторатори. Тому чуток чекати про нові романи Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса не довелося, адже Володимиру приписують стосунки з Дашею, а Наді з Михайлом. Цікаво, що подружжя Кацуріних, Дантес і Дорофєєва були хорошими друзями довгий час.

А тепер Володимир показав, як проводжає Дашу на вокзалі. Дівчина притулила руку до скла і Дантес потягнувся своєю до її. Після Дантес опублікував ще одне фото Кацуріної, де вона шле йому поцілунок.

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