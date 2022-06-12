Украинский певец Владимир Дантес после расставания с Надей Дорофеевой показал, как цепляет девушек на улице, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который прославился благодаря второму сезону "Фабрики". После этого артист сотрудничал с Натальей Могилевской, а в 2014 году взял перерыв. Уже в 2019 году Дантес завершил творческий отпуск и начал радовать новыми синглами, а в 2021 записал первый сольник. А после этого отыграл первые сольные концерты где был аншлаг.

После начала войны Владимир Дантес объявил с Надей Дорофеевой, что они больше не вместе. Пара пробыла 10 лет вместе, большинство из которых в официальном браке. А на новых кадрах Владимир в Инстаграм показал, как цепляет девушек.

"Сейчас девчата клюют на электрокар только так. Катаю Дашу", - написал Владимир.



Стоит отметить, что Дантес ездит на автомобиле Tesla лимонного цвета. Недавно артист признался, что отдал автомобиль волонтерам, чтобы они развозили необходимы вещи украинским защитникам.

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