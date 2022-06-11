Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда заявил о себе на "Фабрике звезд", после чего пел в дуэте с Вадимом Олейником. В 2014 группа распалась и Дантес до 2019 года не возвращался на сцену в качестве певца. А уже после записал несколько синглов и мини-альбом, после которого собрал аншлаги на концертах в Киеве. А недавно Владимир расстался с Надей Дорофеевой. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз звезда показал, какое заманчивое предложение ему поступило, репостнув его в Инстаграм.

"Главный кандидат на посаду главы Рады, которая будет убирать Пушкинов", - было написано сверху фото.

"Жду", - написал Владимир.

Напомним, Дантес после расставания с Дорофеевой засветился на новой свадьбе

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