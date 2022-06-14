Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - успішна українська співачка, яку продюсує Потап. А нещодавно зірку запросили бути ведучою"Орел і Решка". Після 24 лютого Мішель зайнялася збором грошей на допомогу Україні. Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А в цей раз Мішель вирішила показати шикарні образ в прозорій сукні. Зірка позувала на березі водойми. Фото вийшли більш ніж шикарні.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ого, нічого собі"," Муза"," як це все красиво"," шикарна дівчина", " а коли до нас в Чорногорію? Покатаємо вас на сапах))", " ти молодець. Хочу сказати, спасибі за те, що ти все ще російською розмовляєш незважаючи на всі перешкоди. Я теж російськомовний і шалено люблю свою Україну", "Мішель, мені подобаються твої вбрання в сукнях".

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