Певица Мишель Андраде, звезда "Орел и Решка", рассказала о будущей совместной песне с Позитивом (Алексеем Завгородним) и еще одним человеком.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и звезда шоу "Орел и Решка". Не забывает Андраде и об Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о своей работе над песней вместе с Позитивом.

"Наконец-то готова делиться с вами творчеством!

Кто ждал наш фит с Позитив? Скоро поделимся новой работой. Ииии нас будет трое! Сможете угадать, кто к нам присоединится?", - написала Мишина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Настя Каменских?", "Надя Дорофеева", "Монатик", "Вау вау вау!!! Ждём", "Потап, Дорофеева, Алексеев, Алёна Алёна?)", "Дантес", "Спасибо, что периодически делаешь посты на русском языке. Верю, что в тебе ещё теплится любовь к тем нам, кто адекватный, кто добр и не хотел всего того что сейчас у вас происходит, и кто хочет чтобы всё что у вас сейчас происходит поскорее закончилось".

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