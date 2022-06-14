Популярна блогерша і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова почала активно займатися спортом, щоб привести фігуру в порядок. Дівчина нещодавно поскаржилася, що їй немає ще й 24, А вона відчувала себе старою бабкою і не тільки через зайву вагу і проблем зі спиною.
Тепер вона ходить на сайкл і почала більше часу проводити в залі. Під ритмічну музику на велотренажері дівчина проїжджає не один км в компанії таких же дам, охочих схуднути. Даша не приховує - дається тренування їй дуже не просто, але вона йде до мети.
"Я на сайкл. Це був вогонь! Але мене так дратує, що я як дохляк в порівнянні з іншими. Тому треба піднатаскувати " - ділиться думками і враженнями Квіткова.
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Раніше Даша разом з Микитою поділилися в соцмережі милими фото свого маленького сина Лева, якому виповнилося вже 11 місяців.
На фотографіях можна побачити малюка в різних ситуаціях, і одного, і з зірковими батьками. А вони дуже багато уваги приділяють своєму милому синочку. І судячи з усього, Лев дуже любить фотографуватися.
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