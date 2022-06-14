Популярная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова начала активно заниматься спортом, чтобы привести фигуру в порядок. Девушка недавно пожаловалась, что ей нет еще и 24, а она чувствовала себя старой бабкой и не только из-за лишнего веса и проблем со спиной.
Теперь она ходит на сайкл и начала больше времени проводить в зале. Под ритмичную музыку на велотренажере девушка проезжает не один км в компании таких же дам, желающих похудеть. Даша не скрывает - дается тренировка ей очень не просто, но она идет к цели.
«Я на сайкл. Это был огонь! Но меня так раздражает, что я как дохляк по сравнению с остальными. Поэтому надо поднатаскивать» - делится мыслями и впечатлениями Квиткова.
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Ранее Даша вместе с Никитой поделились в соцсети милыми фото своего маленького сына Льва, которому исполнилось уже 11 месяцев.
На фотографиях можно увидеть малыша в разных ситуациях, и одного, и со звездными родителями. А они очень много внимания уделяют своему милому сыночку. И судя по всему, Лев очень любит фотографироваться.
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