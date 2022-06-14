Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) у вівторок, 14 червня, святкуює день народження. Артистці виповнюється 31 рік. На своїй сторінці в Instagram вона звернулася до своїх українських та іноземних шанувальників.
"Я не буду відрізнятися від усіх людей, які зустріли свій день народження у воєнний час. Єдине моє бажання – виграти цю війну і вигнати загарбників з нашої прекрасної землі. Я не прошу подарунків особисто мені. Звертаюся до всіх, хто хоче мене привітати: пожертвуйте до волонтерського штабу в Баришівці", — закликала Альона Альона.
У Баришівці виконавиця жила з 13 років, там же до початку своєї успішної реп-кар'єри вона працювала вихователькою в дитсадку.
"Київщина вже не окупована, але продовжує свою роботу та допомагає різним регіонам України та районам на фронті. Через Баришівський військкомат зараз проходить багато бійців, які потребують різноманітної амуніції. А дівчата, які сидять у швейному цеху, щодня, не зупиняючись, шиють обладунки та аптечки", — пояснила артистка.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
Кадирівці проти бурятів: російські окупанти влаштували розбірки в Україні та вдарили по своїх же
Призведе до вторгнення китайської армії: в МВД попередили про ще одну велику загрозу
Крутоголов з "Дизель шоу" розговорився про росіян Писаренка і Нікішина: "Ніколи у них не було..."
"Це вам не Монатік, Потап, Винник": Даніель Салем показав, як проходять його будні на фронті
Нагадаємо, Тіна Кароль прямо зі сцени вразила трагічною історією 8-річної дитини.
Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.
Також Politeka писала, що Юрій Горбунов несподівано знайшов собі нову роботу.