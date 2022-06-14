Це був би найкращий подарунок на день народження зірки.

Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) у вівторок, 14 червня, святкуює день народження. Артистці виповнюється 31 рік. На своїй сторінці в Instagram вона звернулася до своїх українських та іноземних шанувальників.

"Я не буду відрізнятися від усіх людей, які зустріли свій день народження у воєнний час. Єдине моє бажання – виграти цю війну і вигнати загарбників з нашої прекрасної землі. Я не прошу подарунків особисто мені. Звертаюся до всіх, хто хоче мене привітати: пожертвуйте до волонтерського штабу в Баришівці", — закликала Альона Альона.

У Баришівці виконавиця жила з 13 років, там же до початку своєї успішної реп-кар'єри вона працювала вихователькою в дитсадку.

"Київщина вже не окупована, але продовжує свою роботу та допомагає різним регіонам України та районам на фронті. Через Баришівський військкомат зараз проходить багато бійців, які потребують різноманітної амуніції. А дівчата, які сидять у швейному цеху, щодня, не зупиняючись, шиють обладунки та аптечки", — пояснила артистка.

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