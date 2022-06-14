Это был бы лучший подарок на день рождения звезды.

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) во вторник, 14 июня, празднует день рождения. Артистке исполняется 31 год. На своей странице в Instagram она обратилась к своим украинским и иностранным поклонникам.

"Я не буду отличаться от всех людей, кто встретил свой день рождения в военное время. Единственное мое желание - выиграть эту войну и изгнать захватчиков с нашей прекрасной земли. Я не прошу подарков лично мне. Обращаюсь ко всем, кто хочет меня поздравить: пожертвуйте в волонтерский штаб в Барышевке", - призвала Алена Алена.

В Барышевке исполнительница жила с 13 лет, там же до начала своей успешной рэп-карьеры она работала воспитательницей в детсаду.

"Киевщина уже не оккупирована, но продолжает свою работу и помогает разным регионам Украины и районам на фронте. Через Барышевский военкомат сейчас проходит много бойцов, нуждающихся в разнообразной амуниции. А девушки, которые сидят в швейном цехе, ежедневно, не останавливаясь, шьют доспехи и аптечки", — пояснила артистка.

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