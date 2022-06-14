Сім'я зустріла повномасштабне вторгнення на 9 поверсі якраз з того боку, з якого воно почалося.

Як повідомляє Politeka.net, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповів про те, де його застала війна. З Києва він не поїхав і деякий час жив з сім'єю на підземному паркінгу і близько 38 днів спав в машині з дітьми і близькими родичами.

Сім'я лягла десь о першій годині ночі. Євген Кошовий через кілька годин прокинувся від дзвінка Стьопи Казаніна, який говорив про звуки вибухів. Спочатку Кошовий не повірив, адже в їхньому районі ще нічого не було чутно. Але потім пролунали дзвінки від інших друзів, тоді він і повірив - почалася війна.

Він згадав, що перші 15 секунд його доньки і дружина почали кричати, їм було моторошно та страшно. Потім вони зібралися і поїхали за мамою, тому що у них будинок біля Борисполя.

Також Євген Кошовий зазначив, що сім'я зустріла повномасштабне вторгнення на 9 поверсі якраз з того боку, з якого воно почалося. І додав, що вони сиділи більше місяця в бомбосховищі.

"38 днів ми просиділи в бомбосховищі. В укритті. Дівчатка десь по дві доби навіть не виходили, бо Серафима дуже боялася. Варя день на 15 сказала, що я вже не можу, я хочу поспати в ліжку. А ми просто загнали дві машини в паркінг і там мами з трьома собаками спали в одній машині", - розповів Євген Кошовий.



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