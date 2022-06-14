Співачка під час виступу зачитала фрагмент зі щоденника маленького маріупольця.

Популярна співачка Тіна Кароль з початку повномасштабного вторгнення подорожує різними країнами з благодійними концертами та всіляко намагається бути корисною українському народу.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відео зі свого виступу, де розповіла вражаючу історію хлопчика, якому вдалося врятуватися з Маріуполя.

"У днi звiльнення Марiуполя, 8 рокiв тому, ми знов боремося за нашi мрiï, за повернення украïнських територiй НАЗАВЖДИ! Я ніколи не думала, що слухаючи історії від своїх бабусів, дідусів колись будемо читати листи з війни знову", — зізнається співачка.

Тіна Кароль зі сцени зачитала фрагмент зі щоденника 8-річного маріупольця: "У мене рана на спині. Видрана шкіра. У сестри розсічення голови. У мами видрано м'ясо на руці і рана на нозі. У мене померло дві собаки і бабуся Галя, і улюблене місто Маріуполь. Я любив гуляти біля драмтеатру. Це моє улюблене".

Зірка також повідомила, що, на щастя, сім'я змогла покинути Маріуполь та перебралася до Запоріжжя, де живе у притулку для біженців.

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