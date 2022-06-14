Відомий український телеведучий Юрій Горбунов разом з дружиною Катериною Осадчою активно підтримують Україну в боротьбі проти путінської агресії.

Зараз Горбунов знайшов собі нову роботу. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що став ведучим ранкового шоу разом з Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір.

"Мій перший «Сніданок» в якості третього ведучого! В чудовій компанії Руслана і Людмили!! Ранкова програма, ніби мої телевізійні витоки!! Думав що це вже історія! Але нинішнє життя підкидає цікаві виклики!! Так що, будемо періодично бачитися!! Дякую друзі за підтримку!", — написав Горбунов.

Його колега, телеведуча Марічка Падалко в коментарях здивувалася такій новині та написала "Гм)))".

Відзначимо, у Горбунова значний досвід ведення ранкових шоу. Ще в 2000 році він почав працювати на Новому каналі, де був ведучим програми «Підйом» разом з Марією Єфросініною. У 2006 Юрій прийшов на телеканал «1+1», де з Марічкою Падалко почав вести «Сніданок».

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