Відомий телеведучий Олексій Суханов, який народився та жив в рф до 2014 року, розповів, чи спілкується він зі своїми родичами.

Як виявилося, після 24 лютого Суханов прийняв рішення більше не підтримувати зв'язок зі своїми рідними.

«У мене немає бажання. У мене немає ані сил, щось доводити ані бажання чути те, що лунає з того боку. Були спроби, але більше бажання щось таке влаштовувати нема. Нащо? Війна зірвала багато масок», - пояснив Суханов, додавши, що краще залишитись самим собою, ніж в тій родині, яка тебе не розуміє і не може визнати вкрай простих речей.

Користувачі Соцмереж підтримали Суханова, деякі з них висловили впевненість, що колись росіяни зрозуміють свою помилку, але буде запізно:

«У багатьох із нас не стало рідні у росії. Вірю, що колись до їхніх промитих мізок дійде, що вони наробили своїм мовчанням, але нам буде байдуже, бо ми будемо святкувати перемогу! І ми не пробачимо!», «Дійсно, якщо не хочеш бачити ту русню в своєму житті, то не намагайся їм щось довести. Вони всерівно не зрозуміють, а коли їм дійде, нам це вже буде не потрібно».

Крім того, фоловери відзначили чудову українську Суханова.

«Захоплююсь мовою !! Так мелодійно звучить українська!», «Дуже файно розмовляє українською мовою. Вивчити можна, тільки б захотіти. Російськомовні українці - зверніть увагу і подумайте», «Так чудово розмовляє».

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