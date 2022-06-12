Як пише Politeka.net, Даніель Салем - відомий український телеведучий. Зірка після початку війни пішов служити в ЗСУ. "ЖВЛ" на своїй сторінці в Instagram показали, як проходять будні зірки на фронті.
"Даніель Салем, ще з перших днів повномасштабного вторгнення захищає нашу країну, показав, як проходять його будні
"Найкраща робота в світі! Люблю тебе, моя моя Україно", підписав Даніель Салем відео", - написано було в публікації.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
Мобілізація жінок в Україні: в РНБО зробили важливу заяву, яка ситуація насправді
Трагедія на Тернопільщині: знайдені тіла дівчаток, кадри з місця НП
Резонансна НП в Києві, керівник з Генштабу ЗСУ пустив в хід зброю: міністр оборони зробив термінову заяву
Американці розсекретили новий план наступу рф відразу в двох напрямках: які міста в небезпеці
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Ось Я розумію-патріот, захисник! Це вам не Монатік, Потап, Винник, Бабкін, за кордоном відсиджуються! 95 квартал у Польщі виступає, як Ткач, Кошовий та інші виїхали за кордон? Для артистів якийсь закон інший? Жвл, поясніть ситуацію, може ви в курсі?", "Нехай Бог допомагає", "Господи Боже бережи наших захисників".
Нагадавши, зірка "Голосу країни" приголомшив серйозним рішенням
Також Politeka повідомляла, що ведучий Даніель Салем передав привіт Даші Астаф'євій, кадри
А ще Politeka писала, що ведучого Даніеля Салема застукали храпящим прямо на роботі