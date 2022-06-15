Известный телеведущий Алексей Суханов, который родился и жил в рф до 2014 года, рассказал, общается ли он со своими родственниками.

Как оказалось, после 24 февраля Суханов принял решение больше не поддерживать связь со своими родными.

"У меня нет желания. У меня нет ни сил, что-то доказывать ни желания слышать то, что раздается с той стороны. Были попытки, но больше желания что-то такое устраивать нет. Зачем? Война сорвала много масок", - пояснил Суханов, добавив, что лучше остаться самим собой, чем в той семье, которая тебя не понимает и не может признать крайне простых вещей.

Пользователи соцсетей поддержали Суханова, некоторые из них выразили уверенность, что когда-то россияне поймут свою ошибку, но будет поздно:

"У многих из нас не стало родни в России. Верю, что когда-то в их промытых мозг дойдет, что они натворили своим молчанием, но нам будет все равно, потому что мы будем праздновать победу! И мы не простим!", «Действительно, если не хочешь видеть ту русню в своей жизни, то не пытайся им что-то доказать. Они все равно не поймут, а когда до них дойдет, нам это уже будет не нужно».

Кроме того, фолловеры отметили замечательный украинский Суханова.

"Восхищаюсь языком! Так мелодично звучит украинский!", "Прекрасно разговаривает на украинском языке. Выучить можно, только бы захотеть. Русскоязычные украинцы - обратите внимание и подумайте», «Так прекрасно разговаривает».

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