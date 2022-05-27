Відомий український актор, зірка "Голосу країни", ресторатор і телеведучий Даніель Салем, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ, прийняв рішення стати батьком для дитини, яка втратила батьків у цій війні.

Про це Даніель повідомив в ефірі програми в ефірі "Індиго TV". Примітно, що дружина актора про це не знала.

"Були ситуації, коли ми витягали, евакуювали дітей і після того, як я побував у дитячій обласній лікарні... Це точно так само, як було прийнято мною рішення... ось 24 я чітко знав, де я опинюся, куди я піду. Я вважаю, що, ми українці, ми - велика нація, на нас зараз поклалася величезна відповідальність не підставити нашу країну, наших батьків, наші міста, продовжувати вчитися. Щоб нами пишалися наші дружини, бабусі, сестри... . І одне з таких рішень, яке піднесе мене зсередини, яке дасть мені мотивацію рухатися далі – я хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків», - зізнався Салем, здивувавши ведучих програми Володимира Остапчука та Олексія Суханова.

Актор уточнив, що, можливо, це буде і хлопчик.

Як виявилося, про це рішення навіть не знала дружина актора. Втім, Салем впевнений, що кохана жінка, з якою він вже виховує одну дитину, його підтримає.

"Це не пояснити, це потрібно бачити і розуміти, що є людські життя, які залишаться напризволяще....",- пояснив Даніель Салем.

Українці із захопленням відреагували на рішення Салема. У коментарях користувачі соцмереж пишуть, що пишаються ним, зізнаються, що він їм «завжди подобався» і називають «справжнім чоловіком».

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