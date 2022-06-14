Відома українська актриса Ольга Сумська, дочка якої з дітьми та чоловіком залишилася жити в Москві попри повномасштабну війну, на своїй сторінці в Instagram зірка анонсувала прем’єру телевізійного фільму «Хазяїн», що відбудеться в рамках кінофестивалю Миколайчук OPEN у Чернівцях.
"В ці важкі часи для нашої України попри все українському кіно бути!", — переконана актриса.
Сумська пропонує також ексклюзивно поспілкуватися з творчою командою проєкту – Богданом Бенюком, Тарасом Ткаченком, Віктором Ждановим та самою Ольгою.
"Гарна можливість долучитись усім до украінської класики, а також самим провести ревізію прочитаного. Адже попри свій поважний вік, твір Івана Карпенко-Карого залишається актуальним і сьогодні!", — наголосила зірка.
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Українці в коментарях засипали артистку компліментами:
"Ви дуже схожі на маму";
"Дуже красива, Олю😍";
"Що краса то краса, прикраса українського кінематографа".
Не втримався й колега Ольги Сумської актор Тарас Цимбалюк, накидавши в коментарі 🔥🔥🔥🔥🔥.
Нагадаємо, Тіна Кароль прямо зі сцени вразила трагічною історією 8-річної дитини.
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