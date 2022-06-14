На премьере будут также Богдан Бенюк и другие звезды.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, дочь которой с детьми и мужем осталась жить в Москве несмотря на полномасштабную войну, на своей странице в Instagram анонсировала премьеру телевизионного фильма «Хозяин», который состоится в рамках кинофестиваля Миколайчук OPEN в Черновцах.

"В эти тяжелые времена для нашей Украины вопреки всему украинскому кино быть!", — убеждена актриса.

Сумская предлагает также эксклюзивно пообщаться с творческой командой проекта – Богданом Бенюком, Тарасом Ткаченко, Виктором Ждановым и самой Ольгой.

"Хорошая возможность приобщиться всем к украинской классике, а также самим провести ревизию прочитанного. Ведь несмотря на свой почтенный возраст, произведение Ивана Карпенко-Карого остается актуальным и сегодня!", - подчеркнула звезда.

Украинцы в комментариях засыпали артистку комплиментами:

"Вы очень похожи на маму";

"Очень красивая, Оля";

"Что краса то краса, украшение украинского кинематографа".

Не удержался и коллега Ольги Сумской актер Тарас Цымбалюк, набросав в комментарии 🔥🔥🔥🔥🔥.

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