Як пише Politeka.net, Даша Ульянова після перемоги в шоу "Холостяк" намагається розповідати в Instagram про своє життя, щоб підтримувати популярність на рівні. Любить дівчина також звастаться і відпочинком.

"Вище хмар. Я ж вам забула показати цю красу!"- ділиться враженнями Ульянова. Вона традиційно продемонструвала майстерність розтяжки і показала, як можна вигинатися на камеру.

Зазначимо, раніше Ульянова вже розповідала, що підтримувати форму доводиться постійно. Вона частий гість в спортзалі, багато займається і не любить набирати зайву вагу. Через зайві кг дівчина відразу підсилює тренування і змінює харчування, щоб повертати свій звичний образ. Раніше дівчина вже говорила, що скинула до 10 кг після складного періоду в житті.

Зараз Даша не так часто з'являється в Мережі, як раніше. Вона не розповідає про особисте життя і не говорить про зміни. Однак вона з радістю показує кадри з модних фотосесій, розповідає про свої незручні моменти з буднів або хвалиться посиденьками з близькими.

Також Даша порадувала кадрами зустрічі зі своєю маленькою красунею-хрещеницею.

"Рік пройшов, щаслива бути твоєю хрещеною! А це з кумою " - ділиться кадрами дівчина.

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