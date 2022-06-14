Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова после победы в шоу "Холостяк" старается рассказывать в Инстаграм о своей жизни, чтобы поддерживать популярность на уровне. Любит девушка также звастаться и отдыхом.

«Выше облаков. Я же вам забыла показать эту красоту!» - делится впечатлениями Ульянова. Она традиционно продемонстрировала мастерство растяжки и показала, как можно выгибаться на камеру.

Отметим, ранее Ульянова уже рассказывала, что поддерживать форму приходится постоянно. Она частый гость в спортзале, много занимается и не любит набирать лишний вес. Из-за лишних кг девушка сразу усиливает тренировки и меняет питание, чтобы возвращать свой привычный образ. Ранее девушка уже говорила, что сбросила до 10 кг после сложного периода в жизни.

Сейчас Даша не так часто появляется в сети, как раньше. Она не рассказывает о личной жизни и не говорит о переменах. Однако она с радостью показывает кадры из модных фотосессий, рассказывает о своих неловких моментах из будней или хвастается посиделками с близкими.

Также Даша порадовала кадрами встречи со своей маленькой красавицей-крестницей.

"Год прошел, счастлива быть твоей крестной! А это с кумой" - делится кадрами девушка.

Напомним, Виктор Павлик похвастался эффектным кадром вместе с Кимом.

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