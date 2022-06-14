Популярна українська телеведуча, інфлюенсер і блогер Леся Нікітюк після вторгнення окупантів поїхала жити до батьків у Хмельницький, а також почала допомагати притулку для біженців і заявила, що як телеведуча вона поки безробітна, але їй є чим зайнятися.

Любить Леся також показувати в Instagram своє життя з домашнім улюбленцем Рафіком, свою маму Кет і дорогих племінниць. Цього разу Нікітюк повеселила кадрами під час перекусу з мамою.

"Пам'ятаєте, я колись рекламувала кафе? Там така вивіска і Леся Нікітюк стоїть. А ось тепер я теж в кафе «Зевс», тільки їм хачапурі і зелений борщик. І в Хмельницькому на базарі.

Мама Кет ось показує, що смачні хачапурі теж " - сміється Леся і показує їх прості будні без зайвого пафосу.

Також на честь свята Трійці, телезірка виклала кілька милих фото зі своїми близькими.

На фотографіях можна побачити саму Лесю, яка позує серед природного пейзажу в жовтому літньому сарафані на тонких бретельках. Вона тримає в руках зелену гілочку з трояндою і з серйозним обличчям дивиться в об'єктив. У підписі до публікації Нікітюк написала: "зі святом! Привітання в сторіс".

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