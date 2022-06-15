Популярна українська модель Анна Неплях, яка отримала титул "Міс Україна-Всесвіт" не так давно розповіла, що через стрес набрала багато зайвої ваги. Зараз вона впевнена, що поверне колишню форму і готова цим займатися.

Відповідаючи на запитання шанувальників, розповіла про стосунки.

"Мій хлопець з України, ми познайомилися, коли компанією їздили на сусідній острів і я зайняла його місце. Тоді я здалася жорсткою з*чкой... Я не вірю в відносини на відстані, якщо у вас немає можливості зустрічатися регулярно, мінімум раз на місяць. Він працює на Балі і не вірить у довгострокові відносини.

Так і складаються наші особисті стосунки... Боже боронь, я ще занадто молода і дорожу своєю свободою для одруження зараз. Зустрічатися будемо, як Бог дасть " - розповіла Ганна.

Як виявилося, за три місяці мандрів Анна встигла пожити у восьми країнах світу, і в різних умовах. І фотографії, які вона виклала в Мережу, це підтверджують. На них видно не тільки купу валіз і перетин українського кордону, а й поїдання фаст-фуду і ночівлю в аеропортах.

У підписі до публікації Неплях написала:"за ці 3 місяці я змінила 8 країн, була в абсолютно різних умовах, але яким би не був шлях, найкраще, що може бути – повернутися додому, а дім – це там, де Україна".

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