Популярная украинская модель Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная" не так давно рассказала, что из-за стресса набрала много лишнего веса. Сейчас она уверена, что вернет былую форму и готова этим заниматься.

Отвечая на вопросы поклонников, рассказала Неплях и об отношениях.

«Мой парень с Украины, мы познакомились, когда компанией ездили на соседний остров и я заняла его место. Тогда я показалась жесткой с*чкой… Я не верю в отношения на расстоянии, если у вас нет возможности встречаться регулярно, минимум раз в месяц. Он работает на Бали и не верит в долгосрочные отношения.

Так и складываются наши личные отношения... Боже упаси, я еще слишком молода и дорожу своей свободой для женитьбы сейчас. Встречаться будем, как Бог даст» - рассказала Анна.

Как оказалось, за три месяца странствий Анна успела пожить в восьми странах мира, и в разных условиях. И фотографии, которые она выложила в сеть, это подтверждают. На них видно не только кучу чемоданов и пересечение украинской границы, но и поедание фаст-фуда и ночевку в аэропортах.

В подписи к публикации Неплях написала: "За эти 3 месяца я сменила 8 стран, была в абсолютно разных условиях, но каким бы не был путь, самое лучшее, что может быть – вернуться домой, а дом – это там, где Украина".

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