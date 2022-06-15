Як пише Politeka.net, чоловік Алли Пугачової в черговий раз привернув до себе увагу. Російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін засудив вторгнення рф в незалежну і вільну Україну ще на початку вторгнення. Тому сім'я з дітьми не змогла повернутися в рф і фактично залишилася бещ вдома.

Зараз артиста підтримують закордоном, більш того, він зважився виступати на концертах і продовжує це робити. Нещодавно він відзначився виступом в Тель-Авіві. До слова, Галкін обіцяв частину прибутку з заходів віддавати на допомогу українським біженцям,

"Любимо Вас!❤ ️ ; Було супер!!!! 👏 👏 👏 Браво! Спасибі!!!!; Браво🔥; Браво !!!Наша любов і повага!!!; Браво, Макс!!!😍 ; Найкращий; Максим, нехай все у вас буде добре! Нехай вас оточують тільки хороші люди! 👏 🙋 ♀ ️ 🤗 ; Спасибі, Максим за вашу позицію; спасибі за все, що ви робите! За людяність, за любов, за те, що ви справжній! 👏 » - пишуть в мережі.

Раньше Галкін вирішив порадувати шанувальників контентом з відпочинку на пляжі. На знімку гуморист стояв під палючим сонцем в чорних плавках і сонцезахисних окулярах. Судячи зі щасливої посмішки, артист щосили насолоджувався літнім днем на пляжі.

Також не можна було не помітити, що 45-річний шоумен у відмінній формі.

"Кубиків ще немає, кульки намітилися», - прокоментував свої успіхи сам Галкін.

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