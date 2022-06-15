Как пишет Politeka.net, муж Аллы Пугачевой в очередной раз привлек к себе внимание. Российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин осудил вторжение рф в независимую и свободную Украину еще в начале вторжения. Поэтому семья с детьми не смогла вернуться в рф и фактически осталась бещ дома.

Сейчас артиста поддерживают заграницей, более того, он решился выступать на концертах и продолжает это делать. Недавно он отметился выступлением в Тель-Авиве. К слову, Галкин обещал часть прибыли с мероприятий отдавать в помощь украинским беженцам,

«Любим Вас!❤️; Было супер!!!! 👏👏👏 Браво! Спасибо!!!!; Браво🔥; Браво !!!Наша любовь и уважение!!!; Браво, Макс!!!😍; Самый лучший; Максим, пусть всё у Вас будет хорошо! Пусть Вас окружают только хорошие люди! 👏🙋‍♀️🤗; Спасибо, Максим за Вашу позицию; Спасибо за все, что вы делаете! За человечность, за любовь, за то, что вы настоящий! 👏» - пишут в сети.

Ранее Галкин решил порадовать поклонников контентом с отдыха на пляже. На снимке юморист стоял под палящим солнцем в черных плавках и солнцезащитных очках. Судя по счастливой улыбке, артист вовсю наслаждался летним днем на пляже.

Также нельзя было не заметить, что 45-летний шоумен в отличной форме.

«Кубиков ещё нет, шарики наметились», - прокомментировал свои успехи сам Галкин.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян презентовал пронзительную песню.

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