Володимир Остапчук показав, яким буде їх з дружиною власний будинок під Києвом.

Як пише Politeka.net, ведучий "Маски" та інших популярних українських проектів поділився у своєму Instagram новим кадрами.

Ще до початку повномасштабної війни Остапчук і його дружина Христина Гірник зібралися будувати власний будинок на придбаній ділянці в елітному районі під Києвом. З початком бойових дій для їхньої родини, як і для багатьох інших в Україні, всі плани замінила невизначеність.

Напередодні Остапчук повідомив, що вони з дружиною все ж збираються добудувати будинок.

"Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо – майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш будинок добудувати, а ремонт – доробити. Незважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде", - написав ведучий.

А сьогодні Остапчук поділився в сторіз кадрами ремонту, який вони з Гірник обрали для свого майбутнього будинку. Судячи з них, сімейне гніздечко буде являти собою просторі світлі кімнати з великою кількістю світла і вільного простору.

"Будинок нашої мрії", - підписав кадри Остапчук.

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