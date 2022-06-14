Як пише Politeka.net, ведучий "Маски" та інших популярних українських проектів поділився у своєму Instagram новим кадрами.
Ще до початку повномасштабної війни Остапчук і його дружина Христина Гірник зібралися будувати власний будинок на придбаній ділянці в елітному районі під Києвом. З початком бойових дій для їхньої родини, як і для багатьох інших в Україні, всі плани замінила невизначеність.
Напередодні Остапчук повідомив, що вони з дружиною все ж збираються добудувати будинок.
"Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо – майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш будинок добудувати, а ремонт – доробити. Незважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде", - написав ведучий.
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А сьогодні Остапчук поділився в сторіз кадрами ремонту, який вони з Гірник обрали для свого майбутнього будинку. Судячи з них, сімейне гніздечко буде являти собою просторі світлі кімнати з великою кількістю світла і вільного простору.
"Будинок нашої мрії", - підписав кадри Остапчук.
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